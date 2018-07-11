21-летний военный Артур Б. из Германии утверждает, что ударил каунасца, поскольку тот сексуально домогался его.

"Я сказал ему, чтобы он отстал от меня, игнорировал его, но он все равно льнул ко мне, а когда он положил мне на ноги свою ногу, я не сдержался – мне было противно", – сказал во время допроса в полиции старший рядовой Артур Б.

За то, что он ударил по лицу 27-летнего каунасца, военного ждет уголовная ответственность, дело передано в суд.

Гражданин Германии свою вину признает, поэтому если бы он заключил мировое соглашение с потерпевшим, уголовной ответственности мог бы избежать, но пострадавший на мировое соглашение не пошел. За моральный ущерб и разбитые очки он потребовал от военного 15 000 евро.

Артур Б., посоветовавшись с адвокатом, предложил компенсацию в 5000 евро.

"В практике Литовского верховного суда за такие телесные повреждения никогда подобные компенсации не назначались, – сказал адвокат военного Дарюс Катаускас. – Тем более, что в данном случае виновен сам потерпевший – ведь он будучи нетрезвым (1,9 промилле) в общественном месте сексуально домогался военного".

По словам юриста, действия потерпевшего зафиксировали видеокамеры ночного клуба, в котором произошел инцидент.

"На этом все и закончилось бы, если бы не непомерный аппетит потерпевшего, который затребовал компенсацию в 15 000 евро, якобы столько стоили разбитые очки и неподписанный в Дубае договор. Думаю, ситуация неоднозначная – если бы его ударила женщина, к которой он приставал, он бы 15 000 евро не требовал, а тут, я считаю, он решил нажиться, поскольку знал, что его ударил натовский военный".

Суд решит, какую компенсацию выплатят потерпевшему.

Прокуроры установили, что 9 февраля, около 3 ч., в каунасском ночном клубе Djan-go, нетрезвый военный НАТО (1,47 промилле) один раз кулаком ударил по лицу каунасца, сломав ему нос.

"Я не был очень пьяным, контролировал себя, – рассказал прокурорам иностранец. – Когда мы с друзьями были у бара, подошел неизвестный молодой человек, я отошел в сторону, чтобы не мешать ему, но он стал говорить со мной по-русски, просить, чтобы я купил ему выпить, я отказался. Он не отставал, льнул ко мне. Мне показалось, что он гей, он неприятно трогал меня, я чувствовал себя неуютно. Я сказал, чтобы он отстал, игнорировал его, но он все равно прижимался ко мне".

"Мое поведение было спровоцировано те, что он положил свою ногу мне между ног и стал меня трогать ею", – сказал Артур Б.

После того как он ударил молодого человека, сразу поднял руки вверх, а друзья вывели его из бара.

После этого происшествия военного сразу перевели в другой отряд, назначили взыскание и выслали в Германию, ему грозит еще штраф в размере 3000 евро.

Он сказал, что хотел заключить с потерпевшим мировое соглашение, но тот стал требовать 15 000 евро.

"Если потерпевший признает, что таким результат конфликта был из-за его провокации, честно подсчитал бы понесенный ущерб, то я согласился бы на мировое соглашения", – сказал Артур Б. (он предлагал потерпевшему компенсацию в размере 5000 евро).

"В моих действиях не было ничего, что могло бы спровоцировать насилие", – утверждает в свою очередь потерпевший. Он уверяет, что пришел в клуб с друзьями, увидел иностранцев. Говорил с ними по-английски и предложил заказать им коктейли, но один из них сказал - "не надо", а другой ударил кулаком в лицо.

Он сказал, что в результате кровью была залита его одежда, сломаны очки стоимостью 1000 евро.

Бармен клуба сказал, что не может подтвердить факт домогательства, поскольку находился за стойкой, но поведение потерпевшего у него вызвало подозрение, что тот может быть геем.

"Я видел, что он близко подошел к военному и настойчиво что-то говорил ему, хотя тот на него не обращал внимания, конфликта не было, они отношения не выясняли, – сказал бармен. – Но я видел, что потерпевший стоял очень близко к военному, что-то говорил ему на ухо, тогда тот ударил его по лицу".

Полиция опросила и других находившихся в клубе военных - одни из них сказали, что не были очевидцами происшествия, а другие подтвердили факт домогательства.

Если суд докажет вину Артура Б., то ему грозит ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 3 лет. Кроме того, из-за судимости он не сможет остаться на службе в армии.