Об этом в интервью LRT.lt рассказал известный немецкий историк Кристоф Дикманн. Он пояснил, почему Вильнюсское гетто ликвидировали раньше других и оценил деятельность литовцев в годы немецкой оккупации.

В воскресенье исполнилось 75 лет с того дня, как уничтожили Вильнюсское гетто. Во время визита в Литву папа римский Франциск в воскресенье вечером тихой молитвой молился за жертвы гетто у камня в память о них.

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Дикманн - признанный ученый из немецкого института Фрица Бауэра, изучающий историю и последствия Холокоста, в 2011 г. он написал фундаментальный труд "Оккупационная политика Германии в Литве, 1941–1944".

Историк призывает почтить память погибших узников гетто, признать ответственность и выучить свою историю.

– Чем Вильнюсское гетто отличается от гетто в других странах Европы?

– В 1941 г. в двух Вильнюсских гетто было больше 30 000 евреев, потом осталось всего 20 000. Гетто было обнесено забором, евреи могли выходить только на работу. Это одно из самых больших и известных гетто. Всего в то время в Европе было около 1100 гетто. В самом большом, например, Варшавском гетто, было почти 0,5 млн. евреев. Далее идут гетто Люблина, Каунаса, Минска, Риги. Большая часть гетто была небольшой, например, как в Шяуляй - там было несколько тысяч человек.

Большая часть гетто существовала недолго. Например, в Литве, в июле-августе 1941 гг., когда начали создавать Вильнюсское гетто, в провинции были импровизированные лагеря. Множество мужчин-евреев там убили немецкие и литовские военные. Оставшихся согнали в небольшие гетто, kurieкоторые существовали всего несколько недель, месяцев, а потом и их уничтожили – в конце июля-августе немцы решили "очистить" провинцию от евреев. Гетто служили местами содержания евреев, подвергавшихся массовому уничтожению.

Большие гетто существовали, поскольку нужна была рабочая сила. Немцы тогда воевали, война требовала больше ресурсов, чем у них было, поэтому пытались мобилизовать не немцев для выполнения их целей. Мужская сила, ресурсы, еда, текстиль – это нужно было немецкой армии. Их использовали.

– Как поступали с имуществом обреченных евреев?

– Когда мы говорим о ликвидации гетто, в сентябре 1943 г., это ликвидация Вильнюсского гетто, это нуждается в пояснении.

Литовские и немецкие историки часто забывают, что в процессе создания гетто было не только перемещение части жителей в одно место и установка ограждения. Это были грабежи и передел имущества. В Вильнюсе было 14 000 домов, принадлежавших евреям. Многих выгнали из домов и перевели на небольшую территорию в Старом городе. Там, по подсчетам немцев, было место для 15 000-20 000 человек, а в Вильнюсе тогда было 50 000 евреев.

Так было во всех странах, где были евреи – на евреях наживались местные жители других национальностей. В провинции это было заметнее – евреев выгнали из домов в центре городов. Местные заняли их дома. Об этом часто забывают, а я считаю, что об этом важно помнить.

– Какой была жизнь евреев в годы немецкой оккупации?

– Важно не только то, как евреи жили до немецкой оккупации, но и во время нее. Вильнюсское гетто существовало два года.

Это была небольшая община со своими проблемами, конфликтами, спортом, театром, живописью, подпольной деятельностью, преступниками. Если бы евреи жили так, как этого хотели немцы, они умерли бы в течение нескольких месяцев. Важна была контрабанда. В гетто все было перевернуто с ног на голову – еврейские семьи обобрали, их статус, доходы, деньги, имущество уже не имели никакого значения. Социальная иерархия в гетто основывалась на иных критериях.

Дети часто становились решающим фактором. Они могли пролезть под забором, приносили контрабанду. Как и трубочисты, которые ходили по крышам – в Вильнюсе дома стояли рядом. Так распределяли продукты. Без контрабанды жизнь была бы невозможной. В этом участвовали не только жители, но и администрация гетто, полиция.

– Почему Вильнюсское гетто в Литве ликвидировали раньше других?

– Каунасское и Шяуляйское гетто существовали до июля 1944 г, на 9 месяцев дольше.

Историки часто задаются вопросом, почему. Чтобы понять, нужно иметь в виду местный контекст.

Важнейшим фактором были немцы. Война была неудачной для немцев. Они только что проиграли Сталинградскую битву, это был сигнал к отступлению. Красная армия приближалась и начала партизанскую деятельность, в основном в Беларуси и Украине, но и в Вильнюсском регионе.

Весной 1943 г. немцы начали ликвидировать небольшие гетто в Беларуси. Часть узников перевели в Вильнюсское гетто, других использовали на работах. В то же время произошло восстание в Варшавском гетто. Там количество евреев сократилось с 300 000-400 000 до 70 000.

На погашение восстания у немцев ушло несколько недель, затем ликвидировали все гетто. Узники Вильнюсского гетто восприняли это как сигнал – мы можем умереть, но можем умереть как бойцы. Это было актуально для молодежи 18-32 лет. Многие из них были беженцами из Польши. Семьи же не хотели гибели, о ни хотели выжить. Для них это было главным.

Немцы были наготове, поняли, что проблемой было то, что до восстания они не расправились с партизанами в Польше. Они боялись сопротивления в Вильнюсском гетто, поэтому оно было обречено.

Летом 1943 г. евреи Вильнюсского гетто стали уходить в лес к советским партизанам. Немцы это заметили. Плюс, около 7000 человек из гетто увезли на работы в Эстонию.

В Вильнюсе после ликвидации гетто осталось около 2600 евреев.

В Шяуляй и Каунасе ситуация была иной. Вильнюсское гетто уничтожили из-за партизан и ради безопасности.

– Что делали литовцы в годы немецкой оккупации?

– Литовские историки восстановили историю возвращения Вильнюса в 1939 г., как политики пытались олитовчить город после этого. Целью было сделать так, чтобы Вильнюсом управляли этнические литовцы. Значит, пытались вытеснить не только евреев, но и поляков и другие нацменьшинства.

При немцах местные городом напрямую не управляли, их контролировали немцы.

Немцам нужна была рабочая сила, они давали на администрацию Литвы, требуя людей. Администрация саботировала это требование, тогда немцы сказали, что не будут брать литовцев, вместо них возьмут вильнюсских поляков. Итак одно из направлений деятельности литовцев было таким: они пытались выполнять требования немцев, посылая на работу поляков Вильнюсского края. Это должно было способствовать сокращению польского населения в крае.

Кроме того, немцы привезли в Литву 20 000 немецких поселенцев. Когда приехали немцы, литовцев стали переселять в Вильнюсский край, вытесняя поляков. Поэтому литовские националисты считали, что немецкой оккупацией можно пользоваться в своих интересах.

Сначала это было направлено против поляков, а в 1943 г. против находившихся здесь советских граждан. Итак почти половина из 100 000 людей, вывезенных в виде рабочей силы для Рейха были эвакуированные советской властью. И всего 30 000 - это были этнические литовцы, половина из них были добровольцами.

23 сентября в Литве - день памяти евреев. Я думаю лучше всего в этот день почтить память жертв и углублять свои знания, основывая их на аргументах, достоверных источниках, доказательствах. Надо взять на себя ответственность и выучить историю. Это лучшее, что можно сделать.