Она приводит слова Себастьяна Брунса, эксперта Института политики безопасности Кильского университета: "Последние 25 лет Балтийское море считалось "морем мира". Теперь оно вновь стало потенциальной зоной конфликта и областью стратегического интереса НАТО". Германии предписана особая роль, сказал эксперт: "Ни у одной другой страны с выходом к Балтийскому морю нет сопоставимых возможностей, поэтому это вполне естественно, что на нас ложится ответственность за руководство".

В Ростоке создается центр военно-морского управления, который, как ожидается, будет предложен НАТО в качестве региональной штаб-квартиры. "Таким образом мы восстанавливаем возможность оперативно руководить на тактическом уровне", — заявил изданию капитан Йоханнес Думрезе. Однако Германии не следует опасаться нападения. "Ситуация сегодня совершенна иная, чем во времена холодной войны", — подчеркнул Думрезе.

"Во время холодной войны Балтийское море считалось продолжением железного занавеса", но затем "в значительной мере оно исчезло из поля зрения военных". "В конце концов, сближение с Россией казалось возможным, речь шла даже о стратегическом партнерстве. Последствия для бундесвера известны. Танковые подразделения были расформированы и созданы спецподразделения, пригодные для пустыни", — пишет Шеффер. В ВМС осталось около 100 кораблей и воздушных судов из 180.

В 2014 году ситуация коренным образом изменилась. Автор статьи в Der Tagesspiegel цитирует слова эксперта Брунса: "С 2014 года российское влияние в Балтийском море снова растет". "Сигналом силы" Брунс назвал российско-китайские военно-морские учения, прошедшие прошлым летом.

Шеффер пишет: "Ни наблюдатели, ни НАТО, впрочем, пока не ожидают военной агрессии. Альянс настраивается скорее на так называемую гибридную тактику, как на Украине: мелкие уколы и провокации, которые порождают неуверенность и сеют страх, прежде всего в странах Балтии, которым в критической ситуации нечего противопоставить соседу".

"Российские военные самолеты раз за разом нарушают воздушное пространство балтийских соседей", а российские корабли "намеренно вторгаются в чужие территориальные воды", продолжает журналистка. Она подчеркивает: "Все это отдельные безвредные инциденты, но подрывные маневры могут усилиться".

"Если Россия создаст помехи движению по морю или вовсе заблокирует морской путь, это будет катастрофа. В случае войны Балтийское море имеет для НАТО стратегическое значение в качестве маршрута поставок, поскольку железнодорожное сообщение на Балтике плохое, а узкий сухопутный коридор на польско-литовской границе, с Калининградом по одну сторону и Белоруссией по другую, еще и легко уязвим", — отмечается в статье.

НАТО следует приспособиться к изменившейся ситуации, при этом на США полагаться невозможно. Эксперт Брунс пояснил: "У США другие приоритеты. Они и без того не могут ничего организовать в Балтийском море". По его словам, американские ВМС могут добраться до Балтики лишь на больших кораблях, которые в случае войны в первый же день станут мишенями.

Шефер подчеркивает: "Для бундесвера это значит прежде всего одно: нужны инвестиции. Пять новых корветов бундесвер уже заказал. Их стоимость — 2,4 млрд евро". Помимо этого, заказаны три подлодки, многоцелевые боевые корабли и противоминные средства, танкеры и вертолеты. "Около 3 млрд евро также планируется потратить на четыре новых фрегата, поскольку флот по-прежнему нужен и за пределами Балтийского моря", — заключает немецкая журналистка.