Немецким предпринимателем Игорем Борейшей, которого обвиняют в том, что он создал рабские условия работы для своих подчиненных, заинтересовалось немецкое телевидение WDR, а потом расследование начала и Дюссельдорфская прокуратура.
© WDR


О нечестной и возможно нелегальной деятельности Борейши DELFI первый раз писал весной 2017 года. Тогда в редакцию обратился украинец Павло Пурылкин, который работал водителем в турфирме Борейши Kompass Komfort.

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"Постоянно приходилось пить кофе и энергетические напитки, чтобы не заснуть за рулем, это нанесло вред моему здоровью. Рабские условия", – рассказал он.

Выяснилось, что Борейша пользуется двумя зарегистрированными в Литве компаниями – Baltiklita и Baltikturistas.

Kompass Komfort schema
Kompass Komfort schema
© DELFI / Rimas Pocius

В первой он трудоустраивает водителей из Восточной Европы, а во второй регистрирует автобусы компании Kompass Komfort.

Осенью 2017 года в редакцию DELFI обратился и другой бывший водитель Kompass Komfort белорус Александро Шешко. Он надеялся заработать в Германии, но вернулся без денег. Он хотел предупредить всех: не имейте никаких дел с Борейшей.

"Я боялся возить людей и детей на таких старых автобусах с неисправными тормозами. Если бы их родители знали, как все происходило, я думаю – такого водителя разорвали бы на части голыми руками", – рассказал белорус.

Несмотря на то, что Kompass Komfort уже попадала в поле зрения Государственной налоговой инспекции и Государственной инспекции по труду, DELFI решил обратиться к немецким коллегам.

Эта тема заинтересовала журналистов дюссельдорфского телевидения WDR, а именно Маттиаса Фукса.

Он посетил офис Kompass Komfort, говорил с руководителями школы, которая пользовалась услугами этой компании.

"Этот человек - торговец человеческими жизнями. Ему все равно о ком идет речь - о водителях, детях или других людях", – сказал о Борейше Шешко.

Он также рассказал, что в Дюссельдорфе ему приходилось спать в одежде, поскольку в выделенном ему жилье было очень холодно.

Шешко рассказал, что водители Kompass Komfort ездили за рулем неделями, безо всяких выходных, а Борейша заставлял их нарушать правила – часто они были совсем без сил.

Адвокат Борейши все обвинения отрицал, однако ознакомившийся с материалами прокурор Дюссельдорфа решил начать расследование.

"24 января полиция и таможенники провели обыски в офисе Kompass Komfort и в доме у Борейши. Расследуют подозрения по 226 ст. УК Германии: мошенничество работодателя в деле уплаты страховых взносов", – сказано в письме прокурора DELFI.

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