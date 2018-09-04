"Данных пока нет, но система работает и полиция не обойдет нарушителей своим вниманием", – сказал Грашис.

То, что в течение длительного времени шла речь о подготовке новой системы контроля скорости, дало положительный результат, считает ВРИО глава Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД) Виталиюс Андреевас.

"Посты контроля средней скорости установлены на 25 участках, которые отметили после анализа имеющихся данных об аварийности участков и числа ДТП, которые произошли из-за превышения скорости. И сейчас мы видим, что такие системы действуют как превентивные меры", – сказал Андреевас.

По его словам, специалисты Департамента информатики и связи проводят последние проверки, после которых начнут составлять протоколы. Правда, вряд ли нарушители получат эти снимки в скором времени, поскольку, по словам Грашиса, сегодня сообщение о наказании за нарушение приходит через несколько месяцев.

"Полиция надеется, что будут одобрены новые предложения и протоколы можно будет составлять и рассылать автоматически. Поскольку уже на сегодняшний день есть 600 000 фотографий нарушителей. По закону, протокол можно выслать в течение 2 лет со дня нарушения, но даже когда человек получает уведомление через несколько месяцев, он не помнит, когда превысил скорость. Если бы система была автоматизирована, то люди могли бы быстрее вынести урок", – сказал Грашис.

25 радаров, фиксирующих среднюю скорость движения, до сих пор лишь фиксировали нарушения, а сейчас будут передавать данные в Регистр административных правонарушений. Планируют оценить еще 125 аварийных мест и установить на них такие же радары.

"Если мы будем видеть, что есть другие места, где происходят ДТП, гибнут люди, будем решать вопрос расширения количества таких систем", – сказал Андреевас.

Он не скрывал, что сегодня радары отрегулированы так, что есть погрешность в несколько километров в пользу водителей. Но, по словам специалиста, возможности обмануть подобную систему нет.