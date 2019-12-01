Карта неисправностей ESO показывает, что перебои с поставками начали регистрировать около 12.32 ч. Обзор зарегистрированных неисправностей показывает, что более тысячи домов в Вильнюсе столкнулись с проблемами. Неисправности зафиксированы на таких улицах, как Филарету, Саулес, Руденс, Васарос, Виршупе, Шило, Рокантишкю, Оланду.

Подробнее о карте неисправностей можно узнать здесь.

DELFI пыталась связаться с представителем ESO, но телефон в данный момент отключен. На веб-сайте ESO нет подробной информации о неисправностях или о том, когда они могут быть устранены.

После того, как DELFI связался с ESO по общему номеру, ответивший консультант сообщил, что неисправность зафиксирована в трансформаторе. В части домов поставки электричества были восстановлены быстро, большая часть проблем была устранена к 17.30 ч. В воскресенье вечером поставки электричества были полностью восстановлены. Представители компании принесли извинения за доставленные неудобства.