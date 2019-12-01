Карта неисправностей ESO показывает, что неисправности начали регистрироваться около 12.32. Обзор зарегистрированных неисправностей показывает, что более тысячи домов в Вильнюсе столкнулись с проблемами. Неисправности зафиксированы на таких улицах, как Филарету, Саулес, Руденс, Васарос, Виршупе, Шило, Рокантишкю, Оланду.

Подробнее о карте неисправностей можно узнать здесь.

DELFI пыталась связаться с представителем ESO, но телефон в данный момент отключен. На веб-сайте ESO нет подробной информации о неисправностях или о том, когда они могут быть устранены.

После того, как DELFI связался с ESO по общему номеру, ответивший консультант сообщил, что неисправность зафиксирована в трансформаторе. Пока не известно, когда будут устранены неисправности, неизвестно. В части домов электричество уже вернулось , сбои должны быть устранены к 17.30, а в части домов проблема все еще решается, время устранения неисправности неизвестно. По словам консультанта, в среднем, неисправность устраняется в течение 2 часов. Он также извинился перед потребителями за доставленные неудобства.