В предупреждении сказано, что он нарушил 2 ч. 4 ст. закона о собраниях. Насявичюса это предупреждение удивило, поскольку он в протесте в здании Министерства науки и образования не участвовал и на митинг 9 декабря ехать не планировал. Это он повторил и на своей странице в фейсбуке - бастующих учителей поддерживает, но присоединяться к ним не будет.

"Полиция сначала приехала к моим родителям, поскольку мое местожительства задекларировано у них. Приехали, напугали родителей, это же сотрудники Алитусского отдела по расследованию организованной преступности! По телефону не хотели указать, в чем меня обвиняют. После этого приехали ко мне домой в Варену. Я говорю: по какому вопросу? Отвечают: хотим вручить вам предупреждение. Я говорю: в связи с чем? Отвечают: не скажем, но мы вас предупреждаем, подпишитесь. Я говорю: нет, нет, пожалуйста объясните, почему вы приехали, что я такого сделал, какое преступление? По какой статье? И еще: какой у меня статус – свидетель, подозреваемый? Кстати в документе это не указано, хотя в форме есть такой пункт", – сказал DELFI учитель.

"Я говорю: слушайте, сегодня проходит единственная акция протеста, на которую я не еду, что вы мне хотите запретить? Как это понимать?", – продолжил он свой рассказ.

По словам Насявичюса, не он один получил такое предупреждение. Сначала полицейские ошиблись и дали ему подписать форму с другими данными - данными жителя Друскининкай.

"Смотрю, а у них в папке целая кипа бланков. Говорю: почтальонами сегодня работаете? Оказывается, то же самое делала Таурагская полиция, Каунасская, по всей Литве ходили", – сказал учитель.

Он также сказал, что полицейские на словах заявили, что его предупреждают за разжигание розни, но в документе указана статься нарушение закона о собраниях.

На вопрос, могла ли полиция предупредить его за слова в блоге, где было сказано: "хотя может директор и без того уже пришел в ужас от моих шуток (?), что лучше всего будет смотреться на фоне министерства горящий желтый микроавтобус (…) с надписью ШКОЛЬНЫЙ", Насявичюс ответил, что вряд ли.

"Ведь я писал, что не стоит жечь покрышки, просил не участвовать в митинге. Я думаю, что сейчас они начали искать зацепки, чтобы оправдать это предупреждение. Это ограничение свободы слова, я не призываю к насилию, я наоборот считаю, что это будет смотреться некрасиво. Не было никакого призыва, не было разжигания розни. Это сознательное желание запугать. Я что, бандит?", – заметил учитель и сказал, что намерен обращаться в генеральный комиссариат и, возможно, в суд.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал DELFI, что подобные предупреждения получил ряд людей из разных городов и районов.

"Предупреждение - нормальная предусмотренная законами мера, она практикуется уже много лет. Обращаем внимание, что это предупреждение не несет никаких юридических последствий, человека не штрафуют, нет никаких других взысканий, просто превентивная беседа. Важно отметить, что перед протестом на нескольких порталах появились фейковые новости будто готовят водометы, стягивают полицию. Это показывает, что кто-то хотел воспользоваться мирным митингом, готовил разные провокации, вызывал ненужное напряжение в обществе", – сказал Матонис.

По его словам, полиция может вручать такие предупреждение и по собственному усмотрению, и получив информацию от других лиц. Так было и в данном случае – некоторым лицам вручили предупреждения, поскольку поступили уведомления от некоторых граждан с просьбой реагировать на возможное разжигание ненависти.

На вопрос, почему предупреждение дали за нарушение закона о собрании, если речь идет о подстрекательстве и разжигании розни, Матонис ответил лаконично: "В законе о собрания о разжигании розни тоже идет речь".