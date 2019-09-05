Некоторые водители в Литве могут не возить с собой документы

"Из-за такой неверной интерпретации закона некоторые наши клиенты попали в неприятную ситуацию. Поэтому мы хотим напомнить, что водители всех зарегистрированных в Литве транспортных средств, независимо от того, кому принадлежит автомобиль, могут не возить с собой страховку, кроме того, вместо водительского удостоверения они могут предъявить паспорт или идентификационную карту. Однако, если водитель едет за рулем чужого автомобиля, он обязан иметь при себе свидетельство о регистрации автомобиля", – напоминает представитель Gjensidige Андрюс Дамбраускас.
Правда, он напомнил, что в ноябре 2018 года компания Gjensidige провела опрос, результат которого показал, что 80% литовских водителей по привычке всегда возят с собой все документы. Вероятно, они это делают, чтобы избежать возможных накладок.
Дамбраускас также обратил внимание,что эти поправки действуют только на территории Литвы, за ее пределами полиция может потребовать и страховку, и техпаспорт и другие документы. В разных странах действуют разные законы. Поэтому если вы едете за границу, то надо иметь при себе все документы.
По словам Дамбраускаса, в случае ДТП при заполнении декларации водитель, как и прежде, должен указать номер свидетельства страхования. Если документа с собой нет, то его можно найти в базе данных страховщиков, или возить с собой в виде фотографии на телефоне.
Соседние страны тоже вводят упрощенный порядок. В Польше с 1 октября 2018 г. водители зарегистрированных на ее территории машин могут не возить с собой страховку и техпаспорт. Однако на иностранцев это правило не распространяется.
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