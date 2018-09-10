От имени министра внутренних дел просят предоставить информацию о денежном балансе, а это напоминает используемые мошенниками формулировки, сообщает МВД.

МВД призывает обратить внимание на эл. адрес, с которого высланы письма: министр пользуется только официальным емейлом с расширением vrm.lt.

Министерство также просит сообщить (по почте vrm@vrm.lt), если жители или организации/компании получили такие письма.

Информацию можно также автоматически передать по почте pranesk@vrm.lt. В связи с распространением таких писем МВД обратилось в полицию. Полиции также передана вся первичная информация, которую собрали специалисты ИТ министерства.