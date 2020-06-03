Недоверие к решению власти выделить 200 евро: не будет ли это медвежьей услугой?

Правящие утверждают, что эти 200 евро должны побудить потребление и снизить уровень нищеты, но на деле принятый закон вызвал шквал критики. Некоторые люди считают, что это реверанс власти перед парламентскими выборами.

Однако не всем понятно, что такие выплаты могут только ухудшить положение стариков, живущих в нищете.

"Не оказала ли власть пенсионерам медвежью услугу, выделив одноразовое пособие в размере 200 евро? Почему? Было немало случаев, когда люди с небольшими доходами, вдруг, получали какую-то сумму и лишались права на компенсацию за отопление, горячую воду и т.д.", – спрашивал у журналистов Delfi читатель.

Представитель Соцмина Инета Недвецке сказала, что в соответствии с принятым законом, пенсионеры, инвалиды и представители еще некоторых групп получат в августе одноразовое пособие в размере 200 евро. Однако, принимая закон, думали и о том, как сделать, что бы эти доходы не повлияли на получаемую людьми помощь.

"Поэтому в законе об одноразовом пособии сказано, что эти деньги не повлияют на другие получаемые людьми компенсации", - сказала Недвецке.

Напомним, что 29 мая президент Гитанас Науседа объявил, что он подписал закон о выплате одноразовых пособий пенсионерам.