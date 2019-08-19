Первое сообщение о том, что кайтбордиста уносит в море, поступило в полдень. Отдыхающие недалеко от Кунигишкес заметили, что мужчина упал с доски и не справляется с парашютом и вызвали спасателей. Спасатель на водном мотоцикле доставил мужчину на берег. Шяуляец Йонас сказал, что из-за того, что перепутались веревки, парашют потерял управление и упал в воду. Он сам попросил о помощи, потому что увидел, что его несет в море.
Вечером о попавшем в беду кайтбордисте сообщили отдыхающие в Немирсете. На этот раз, по словам главы спасателей Йонаса Пирожникаса, отдыхающие не знали, что кайтбордисты могут падать с доски, поэтому тревога была ложной. "На них надеты гидрокостюмы, есть спасательные жилеты, утонуть они вряд ли могут. Но мы должны были реагировать и приехали в Немирсету", - сказал спасатель.
Люди звонили не только спасателям, но и по номеру 112, поэтому в Немирсету приехали также пожарные-спасатели и врачи с полицией.
Зато вечером спасателям пришлось спешить к пирсу, с которого спрыгнул мужчина. По словам спасателя Гедрюса Валатки, "смельчак" из Рокишкиса был пьян.
"Мы доставили его на берег. Я сообщил по номеру 112, что мужчине уже оказали помощь. Несмотря на это, на место происшествия все равно приехали пожарные, врачи и полиция. Несмотря на то, что необходимости в этом не было. Я думаю, что так напрасно растрачивают государственные ресурсы", - удивлялся спасатель.
Мужчина, из-за которого на пляж съехались все службы помощи, был пьян - 1,67 промилле. Ему был назначен штраф в размере 300 евро.
Пирожникас заметил, что пьяных на пляже стало меньше. "Но они бывают каждый день. Чаще всего - это иностранцы, которые не знают действующих у нас правил. Ведь пить алкоголь в общественном месте и рекламировать алкогольные напитки у нас запрещено", - напомнил он.
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