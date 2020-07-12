Неделя начнется с прохладной погоды, но потом потеплеет

В воскресенье будет облачно с небольшими прояснениями, однако, как сказал LRT синоптик Паулюс Старкус, солнце все же будет выглядывать. Во второй половине дня возможны небольшие дожди. Наибольшая вероятность осадков - на юге. Днем будет 16-20, местами до 21 градуса.

В ближайшие дни особых перемен не ожидается. В ночь на понедельник будет прохладно, но без осадков. Утром будет всего 7-11, а местами даже до 6 градусов тепла. Теплее будет только у моря. В понедельник снова увеличится облачность, на большей части территории пройдут дожди. Днем будет 16-21 градус тепла.

Во вторник также без особых перемен, сказал Старкус. Ночью без особых осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ночью 8-13, а днем 18-23 градуса тепла.

В среду или в четверг уже будет немного теплее. В среду воздух прогреется до 19-24 градусов тепла, а в четверг еще несколькими градусами теплее.