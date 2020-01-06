Неделя начнется с непростых погодных условий

На юго-востоке местами прогнозируют гололед. По мере приближения теплого атмосферного фронта, местами будет идти дождь при отрицательной температуре, возможен туман. Температура от 0 на юго-востоке до 5 градусов тепла в Жемайтии, на взморье будет 6–7 градусов тепла. В Вильнюсе днем пройдет снег, на открытых участках возможна метель. Гололед. Вечером пойдет мокрый снег. Температура составит всего 1 градус тепла.

Во вторник ночью ожидаются небольшие осадки, в основном дождь и морось. Будет пасмурно. В Аукштайтии и Дзукии местами гололед. На большей части территории ночью будет 0–5 градусов тепла, немного подморозит на юго-востоке страны. Во вторник днем погода улучшится: станет светлее, время от времени будет выглядывать солнце, однако на востоке и на юге возможен небольшой дождь. Температура составит 1–6 градусов тепла.

В среду ночью Литва окажется в зоне действия северной части антициклона. Особых осадков не прогнозируют. Местами ожидается туман и гололед. Температура в большинстве районов близка 0 или чуть ниже нуля, только на взморье будет 1–3 градуса тепла. В среду днем к Литве придет теплый атмосферный фронт с новой порцией осадков, вероятнее всего, дождя. До вечера в большинстве районов пройдут дожди. Будет дуть сильный юго-западный ветер, 9–14 м/с, на западе порывы составят 15–19 м/с. Температура днем поднимется до 2–7 градусов тепла.

В четверг вероятность осадков будет небольшой, снова выглянет солнце. Ночь будет дуть сильны юго-западный, западный ветер, днем ветер успокоится. По-прежнему будет тепло: ночью 0–5, днем 2–7 градусов тепла.

В пятницу небольшие циклоны снова принесут в Литву более обильные осадки, в основном дождь. Ветер переменного направления, средней скорости. Ночью будет чуть выше нуля, днем 3–8 градусов тепла.

В выходные погода будет более спокойной, ясной. Ночью ожидаются небольшие заморозки, днем будет чуть выше нуля.