Неделя начнется с летнего тепла, а завершится осенним дождем

В понедельник в Литве установится зона высокого давления. День будет малооблачный, без осадков. Литва находится во власти теплого воздуха, поэтому после обеда будет 23-28 градусов.
© DELFI / Karolina Pansevič

Во вторник облачность увеличится, но особых осадков не ожидается. Ночь будет теплой - 12-17 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, местами, в основном на западе, пройдут небольшие дожди. Усилится ветер, и тепло понемногу уйдет, во вторник будет 19-24 градуса.

В среду ясная погода ожидается на юге и на востоке страны, вероятность осадков в этой части невелика. На остальной части, в основном на взморье и в Жемайтии, пройдут небольшие дожди. Ночью усилится ветер, на взморье порывы составят 15-18 м/с, днем на западе также ожидается сильный ветер. Ночью будет 10-15, днем до 18-23 градусов.

В четверг местами пройдут небольшие дожди, наибольшая вероятность осадков на севере и на западе страны. Ночью температура опустится до 15 9-14, на взморье до 15-16 градусов, днем будет 18-23 градуса тепла.

В пятницу погоду обусловит Атлантический циклон. Ночью местами, днем во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ветер местами усилится до 15-18 м/с. Ночью будет 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

В выходные прогнозируют кратковременные осенние дожди, сильный ветер, температура днем будет ниже 20 градусов.

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