Во вторник облачность увеличится, но особых осадков не ожидается. Ночь будет теплой - 12-17 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, местами, в основном на западе, пройдут небольшие дожди. Усилится ветер, и тепло понемногу уйдет, во вторник будет 19-24 градуса.
В среду ясная погода ожидается на юге и на востоке страны, вероятность осадков в этой части невелика. На остальной части, в основном на взморье и в Жемайтии, пройдут небольшие дожди. Ночью усилится ветер, на взморье порывы составят 15-18 м/с, днем на западе также ожидается сильный ветер. Ночью будет 10-15, днем до 18-23 градусов.
В четверг местами пройдут небольшие дожди, наибольшая вероятность осадков на севере и на западе страны. Ночью температура опустится до 15 9-14, на взморье до 15-16 градусов, днем будет 18-23 градуса тепла.
В пятницу погоду обусловит Атлантический циклон. Ночью местами, днем во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ветер местами усилится до 15-18 м/с. Ночью будет 10-15, днем 17-22 градуса тепла.
В выходные прогнозируют кратковременные осенние дожди, сильный ветер, температура днем будет ниже 20 градусов.
Неделя начнется с летнего тепла, а завершится осенним дождем
В понедельник в Литве установится зона высокого...
Правительство Литвы ищет способ трудоустроить больше осуждённых (31)
В правительстве Литвы ищут способы устроить на работу...
Погода: неделю завершат дожди и грозы (1)
Начавшийся ночью дождь не закончится и днём. Небо будут...
Страх перед старостью в Литве: одного повышения пенсий недостаточно (61)
Страх перед старостью – так называют беспокойство в...
Литва: национальные особенности отдыха на природе - осень в Лабанорасе (8)
Лето завершилось, но следы пребывания отдыхающих в...
TOP новостей
В трёх округах во второй тур выборов члена Сейма Литвы прошли по два кандидата (10)
В результате прошедших в воскресенье выборов члена...
После обмена пленными Литва призывает Россию отпустить оставшихся в заключении украинцев (158)
После того, как Киев и Москва обменялись пленными,...
Неделя начнется с летнего тепла, а завершится осенним дождем
В понедельник в Литве установится зона высокого...
Размер зарплаты в объявлениях о работе для некоторых – лишь формальность Трудовая инспекция: для проверок не хватает ресурсов (8)
Вступившие в силу в конце июля изменения в Трудовом...
На выборах в трёх округах в Литве проголосовали почти 20% избирателей (14)
На проходящих в воскресенье в выборах на свободные...