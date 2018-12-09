Во время мероприятия провели благотворительную лотерею, во время которой были собраны средства в благотворительный фонд ассоциации и решением ее правления будут переданы благотворительным организациям.
Гости вечера:
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