В субботу вечером в гостинице Vilnius Grand Resort, которая находится недалеко от Вильнюса Американская торговая палата провела традиционное рождественское Gala мероприятие AmCham. Ежегодно на это благотворительное мероприятие собираются больше 200 гостей, в их числе – послы, политики, предприниматели и другие почетные гости.
AmCham kalėdinis „Gala“ renginys ir jo svečiai
© DELFI / Orestas Gurevičius

Во время мероприятия провели благотворительную лотерею, во время которой были собраны средства в благотворительный фонд ассоциации и решением ее правления будут переданы благотворительным организациям.

Гости вечера:

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