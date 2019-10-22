"За то, что я есть я? За то, что я - свободный человек? За то, что я могу ехать куда хочу?" – ответил Палецкис на вопрос, признает ли он обвинения в свой адрес.
Он сказал, что сейчас его условия жизни немного лучше, раз в месяц он может встретиться с близкими.
"Здоровье терпимое", – сказал он.
22 октября в суд приехали около 16 человек, чтобы поддержать Палецкиса.
"Мне кажется, что происходит в наших судах, я думаю, наш суд надо реформировать и я думаю, что Палецкис – невинный человек, если бы были какие-то доказательства, прокуратура давно бы их представила. А так уже год держать человека – мне стыдно за такое правосудие", – сказал журналистам клайпедский политик Вячеслав Титов.
Напомним, что суд признал Титова виновным в осквернении памяти партизана Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса и назначил ему штраф в размере 10 000 евро.
Он сказал, что 5 людьми приехал из Клайпеды, чтобы морально поддержать Палецкиса.
"Год держать – Иисусе, за что? Какие тут могут быть тайны? Спичечный коробок из космоса видят, ой тайны, мне смешно", – сказал Витаутас Шустаускас.
Собравшиеся у суда люди сказали, что являются представителями общественных организаций и просто неравнодушными людьми.
Палецкис находится под арестом с октября 2018 года.
О том, что Палецкис задержан и ему, а также "группе лиц", фамилии которых не указываются, предъявлены подозрения в вероятном шпионаже в пользу России, правоохрана сообщила в декабре прошлого года и до сих пор практически не предоставляет никакой информации о ходе расследования.
Фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.
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