Небольшая передышка: перед сильными дождями снова потеплеет

Однако вечером в Клайпедском округе пойдет небольшой дождь. Будет дуть юго-западный, западный ветер, скорость ветра 15–18 м/с. На юге и на востоке будет 20–22 градуса тепла, а на западе всего 17–19 градусов.

В четверг в Литву придет новый циклон, ночью дожди пройдут в большей части районов, местами прогнозируют сильные осадки. Ночью будет 10–15 градусов. Днем осадков будет меньше, небольшое дожди пройдут по всей Литве, более интенсивные осадки ожидаются на севере страны.

Местами возможны грозы. Будет дуть порывистый ветер, местами до 15–20 м/с. В большинстве районов будет 16–18 градусов, в Жемайтии 14–16 градусов тепла.

Ночь на пятницу будет холодной - всего 6–11 градусов, только на взморье будет немного теплее - 12–14 градусов. Днем местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 14–18 градусов.