Небо над Вильнюсом в пятницу вечером осветили огни фейерверка

В пятницу вечером, когда Литва отмечала День государства, в столице у Белого моста состоялся праздничный концерт.
В ходе праздника небо над Вильнюсом осветили огни фейерверка.
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