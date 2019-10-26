Не забудьте: в ночь на воскресенье Литва переходит на зимнее время

Летнее время снова введут в последнее воскресенье марта.

В Евросоюзе уже некоторое время обсуждают перевод часов. Комитет транспорта и туризма Европарламента сообщает, что 2021 год может быть последним, когда будут переводить часы. Однако многие страны ЕС не хотят отказываться от перехода на летнее время.

Многое будет зависеть от еврокомиссаров, которые начнут свою работу с декабря 2019 года. Страны ЕС сами смогут выбирать, по какому времени они хотят жить - по летнему или по зимнему.

Когда действует летнее время, светает позже, зато вечером бывает светлее. При зимнем времени раньше светает, зато темный вечер наступает раньше.

Переход на летнее время и назад был задуман, чтобы лучше использовать светлое время дня. Однако критики этого порядка утверждают, что такой перевод часов вредит здоровью людей.