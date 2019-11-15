Не за горами календарная зима, а в Литве цветут весенние цветы

Цветущие весенние растения в лесу сфотографировал фотограф Вайдас Карпавичюс.

"Многие растения тоже ошибаются – зацветают осенью после первых морозов, когда устанавливается похожая на весеннюю погода. Печеночницы, подснежники зацветают в декабре. Зимой во время оттепели нередко цветет и лещина. Ветряница - тоже весеннее растение, но отдельные цветы можно увидеть в разное время года", – сказал фотограф.

"В воскресенье мы с женой гуляли по Буктскому лесу и нашли с десяток цветущих звездчаток", – порадовался Карпавичюс.

В прошлом году портал GRYNAS.lt тоже публиковал сделанные читателями фотографии цветущих растений.