aA
В новогоднюю ночь в Литве были предприняты дополнительные меры безопасности, чтобы обуздать распространение коронавируса. В столице Литвы отказались от новогодних фейерверков, ограничили въезд в центр города, погасили огни на елках. К сожалению, не все услышали призыв не приходить на Кафедральную площадь – в канун Нового года там собрались празднующие.
Не все жители Литвы услышали призыв оставаться в новогоднюю ночь дома: что происходило на Кафедральной площади
© DELFI / Domantas Pipas

Фотограф Delfi зафиксировал, как в Новогоднюю ночь выглядела Кафедральная площадь в Вильнюсе.

Людей там было намного меньше, чем в обычную Новогоднюю ночь. Огни на елке были выключены, на площади было много полицейских, но нашлись смельчаки, которые все же пришли сюда. Некоторые пришли семьями. Были люди, которые принесли алкогольные напитки и бокалы. Таких граждан полиция призывала к порядку и просила покинуть площадь.

Статьи по теме:
Новый год в столице Литвы: первый звонок в полицию поступил сразу после наступления 1 января  (45)
Полиция просит не удивляться: в новогоднюю ночь движение будет ограничено и в муниципалитетах  (22)

На площади были и люди старшего возраста из группы риска. Не все были в масках. Фотограф зафиксировал, что было немало задержанных.

Правда, не все пришли на площадь. Были те, кто остановился неподалеку и там пил алкоголь и смотрел на фейерверки, которые запускали сами жители.

Рядом с площадью было немало пьяных.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В праздники вильнюсскую елку можно увидеть только по интернету (37)

Рождественскую вильнюсскую елку в праздники решили...

В Клайпедской больнице готовят дополнительные койки, в городе предлагают закрыть для посещения главную елку (2)

В Клайпеде к праздникам готовится не только полиция,...

TOP новостей

Хаос в данных о смертности от COVID-19 в Литве: в статистику включили информацию о тех, кто скончался прежде (40)

В пятницу в Литве сообщили о 130 смертях от...

В Литве вступил в силу запрет на курение на балконах

В Литве вступил в силу запрет на курение на балконах....

Новый год в столице Литвы: первый звонок в полицию поступил сразу после наступления 1 января (45)

На пустынных улицах столицы Литвы в новогоднюю ночь...

Не все жители Литвы услышали призыв оставаться в новогоднюю ночь дома: что происходило на Кафедральной площади (28)

В новогоднюю ночь в Литве были предприняты...

За сутки в Литве коронавирус установили у 3322 человек, данные о смертности уточняют (29)

В Литве за последние сутки, проверив 11 745 тестов,...