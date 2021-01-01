Не все жители Литвы услышали призыв оставаться в новогоднюю ночь дома: что происходило на Кафедральной площади

Фотограф Delfi зафиксировал, как в Новогоднюю ночь выглядела Кафедральная площадь в Вильнюсе.
Людей там было намного меньше, чем в обычную Новогоднюю ночь. Огни на елке были выключены, на площади было много полицейских, но нашлись смельчаки, которые все же пришли сюда. Некоторые пришли семьями. Были люди, которые принесли алкогольные напитки и бокалы. Таких граждан полиция призывала к порядку и просила покинуть площадь.
На площади были и люди старшего возраста из группы риска. Не все были в масках. Фотограф зафиксировал, что было немало задержанных.
Правда, не все пришли на площадь. Были те, кто остановился неподалеку и там пил алкоголь и смотрел на фейерверки, которые запускали сами жители.
Рядом с площадью было немало пьяных.
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