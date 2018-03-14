Не все желающие заполнить декларации смогли это сделать в среду

14 марта утром дан старт декларации доходов за 2017 год, однако некоторые жители Каунаса не могут этого сделать - они не могут подключиться к электронной системе. Представители Государственной налоговой инспекции (ГНИ) утверждают, что портал сейчас испытывает большую нагрузку, однако серьезных сбоев в его работе нет.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Может, кто-то знает, когда будет работать страница ГНИ, чтобы можно было заполнить декларацию? Мы с подругой с 8 ч. не можем подключиться – подтверждаешь свои данные через банк, а потом появляется белое окно", – сказал Ноюс.

Представитель ГНИ Лаймонас Римкус сказал порталу Kas vyksta Kaune, что в среду утром за несколько часов доходы декларировали почти 20 000 жителей.

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"Я видел, что во время пресс-конференции свои доходы декларировали журналисты, никаких сбоев не было. Могут быть лишь временные сбои потому, что одновременно к порталу подключается огромное число жителей", – сказал Римкус. По его словам, система из строя не вышла, проста работает медленнее.

Немного позже с Kas vyksta Kaune связалась пресс-секретарь ГНИ Рута Асадаускайте и информировала, что число заполнивших декларации людей уже превысило 20 000 человек. Асадаускайте подтвердила, что критических сбоев в работе системы не зафиксировано. Тех, кто не может подключиться, она попросила проявить терпение.

14 марта поступило сообщение, что дан старт декларации доходов. Сформированы предварительные декларации. Их надо заполнить и подать до 2 мая.

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