"Может, кто-то знает, когда будет работать страница ГНИ, чтобы можно было заполнить декларацию? Мы с подругой с 8 ч. не можем подключиться – подтверждаешь свои данные через банк, а потом появляется белое окно", – сказал Ноюс.
Представитель ГНИ Лаймонас Римкус сказал порталу Kas vyksta Kaune, что в среду утром за несколько часов доходы декларировали почти 20 000 жителей.
"Я видел, что во время пресс-конференции свои доходы декларировали журналисты, никаких сбоев не было. Могут быть лишь временные сбои потому, что одновременно к порталу подключается огромное число жителей", – сказал Римкус. По его словам, система из строя не вышла, проста работает медленнее.
Немного позже с Kas vyksta Kaune связалась пресс-секретарь ГНИ Рута Асадаускайте и информировала, что число заполнивших декларации людей уже превысило 20 000 человек. Асадаускайте подтвердила, что критических сбоев в работе системы не зафиксировано. Тех, кто не может подключиться, она попросила проявить терпение.
14 марта поступило сообщение, что дан старт декларации доходов. Сформированы предварительные декларации. Их надо заполнить и подать до 2 мая.
Не все желающие заполнить декларации смогли это сделать в среду
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