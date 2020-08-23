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В воскресенье вечером в Литве не все смогли участвовать в акции "Путь свободы". Напомним, что в акции планировали участвовать около 50 000 человек. Они живой цепью соединили Вильнюс и Медининкай на границе с Беларусью. На Минском шоссе и на дороге в Медининкай образовались заторы.
Не все успели на акцию "Путь свободы" - на дорогах заторы
© DELFI / Kiril Čachovskij

Заторы фиксировались и в Вильнюсе. Журналистам Delfi стоявшая в заторе Виктория рассказала, что она не надеется приехать вовремя для участия в акции.

По ее словам, не видно и полицейских, которые регулировали бы движение.

На сайте eismoinfo.lt было видно, что на дороге от Вильнюса до Медининкай стоят заторы.

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По словам представителя телевидения Laisvės TV Живиле Тишкявичюте, в акции планировали участвовать около 50 000 человек.

Акция проходит 23 августа, в тот же день, когда в 1989 году состоялся Балтийский путь - живая цепь от Вильнюса до Таллина, в которой, взявшись за руки, стояли более миллиона людей. Тогда миру послали весть о том, что Литва, Латвия и Эстония намерены избавиться от советской оккупации и восстановить независимость.

Глава ГКП Вильнюсского округа Саулюс Гагас просил людей проявить понимание и терпение. По его словам, полиция и стрелки делают все, что могут, однако из-за того, что на дорогах много автомобилей, не удается избежать и ДТП.

"Да, есть заторы. Затор на кольцевом перекрестке на ул. Лепкальнё. Там сломался автомобиль. Полиция регулирует движение. Мы делаем, что можем. Люди привыкли преодолевать это расстояние в одном ритме, но сегодня проходит акция, много транспорта, стоят знаки, ограничена скорость", – сказал Delfi Гагас.

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