Не все изолированные в гостиницах вильнюсцы хотят уезжать домой

Между тем мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что специалисты не успевают брать образцы и работать с людьми, которых доставляют на паромах, поэтому он не может сказать, когда желающих выпустят домой.

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас сказал, что всего в четверг в гостиницах находились 560 человек, 255 из них захотели вернуться домой.

"Вчера выпустили 108, остальных будут выпускать сегодня, до 13 ч. процедура завершится. Остаются те, у кого нет условий для самоизоляции дома, часть людей оценила то, что две недели могут жить и питаться бесплатно, жизнь в гостинице не так уж и плоха", – сказал Жукаускас.

По его словам, около 50 человек, которые не хотят ехать домой, находятся в гостинице Crowne plaza. Их муниципалитет хотел перевести в более дешевую гостиницу.

"Но жители в Crowne plaza остались, сказали, что они не согласны переезжать в другую гостиницу, они сказали, что если мы попытаемся их перевезти, они вызовут СМИ", – сказал Жукаускас.

По словам Грубляускаса, в гостиницах в пятницу еще остаются 206 человек – вчера домой отпустили около 30 человек, столько же планируют выпустить и сегодня, если успеют проверить людей с двух паромов (всего 170 человек).

По данным Литовских аэропортов, в Паланге 27 марта совершат посадку два частных самолета с 9 людьми на борту. Мэр Паланги Шарунас Вайткус сказал, что в гостиницах города живут 20 человек, у которых нет условий для изоляции дома.

По его словам, в Паланге еще нет специалистов, которые могут брать образцы у приезжих, поэтому сотрудничают с Клайпедой. "Чтобы людям не пришлось ждать два дня, их перевезут в Клайпеду", – сказла Вайткус.

В Каунасе всех прилетевших в Кармелаву передали другим муниципалитетам, находящиеся в 18 гостиницах и усадьбах сельского туризма жители Каунасского района в пятницу должны вернуться домой.

Напомним, что с 24 марта в Литве действовал приказ главы Минздрава Аурелиюса Вериги о принудительной изоляции вернувшихся из-за границы граждан Литвы. Однако 26 марта порядок был изменен. Люди, у которых есть условия для самоизоляции дома, могут покинуть такие места - у них берут образец на анализ и письменное согласие на соблюдение всех требований карантина. В случае нарушения подписанного порядка, жителей ждут большие штрафы.