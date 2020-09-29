Не все эпидемиологи в Литве выдерживают нагрузку: работы больше чем во время карантина

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал специалистам, что избирателям непонятно, как принимают решения по управлению ситуацией.

"Самый распространенный вопрос избирателей - какими принципами руководствуются при принятии решений. Как решают, что делать для управления кризисом?" – сказал Ландсбергис.

Он иронизировал, говоря, что когда едешь в Расейняй, потом нужна изоляция, ведь там заболело много людей.

Лингене сказала, что нет цифр, на основе которых решают, когда и что предпринимать, просто реагируют на ситуацию.

"Конкретных данных, когда в обязательном порядке надо что-то предпринимать, нет. Просто реагируют на ситуацию. Количество случаев заболевания впечатляет, но очень важно, определенные ли это очаги, локализованы ли они, как они распространяются, как ими управляют. Сейчас больше всего распространение в очагах", – сказала Лингене.

Консерватор Ирена Дегутене сказала, что управление ситуацией с коронавирусом слишком политизировано. И вместо вовлечения специалистов, в процесс включают политиков.

Профессор Витаутас Усонис согласился с тем, что нет вовлечения ученых.

"Я не вижу коммуникации, если говорят, что должно быть сотрудничество между несколькими звеньями, практики проделывают большую работу, мы об этом слышим каждый день – эпидемиологи. Но группы ученых, консультанты правительства, каковы позиции этих советников, этого мы не видим", – сказал Усонис.

Профессор раскритиковал и исследование популяции, которое проводилось в Литве. Он сказал, что до конца и не понял, какова цель этого исследования.

Консерватор Кястутис Масюлис заметил, что в Швеции коммуникацией заняты специалисты, а не политики, как в Литве.

"Специалисты задвинуты на второй план. Или это мне так кажется?", – обратился к специалистам Масюлис.

Лингене сказала, что не видит никаких препятствий для коммуникации с обществом.

Она заметила, что не все эпидемиологи выдерживают свалившуюся на них нагрузку.

"Нагрузка огромная, за это время удалось нанять 38 человек, но с середины марта ушло 20, нагрузка огромная, зарплаты – неконкурентоспособные. Но я хочу сказать, что сейчас у специалистов НЦОЗ и эпидемиологов работы больше, чем в карантин", – подчеркнула она.

С понедельника в Литве сами эпидемиологи начали регистрировать на сдачу анализа людей, у которых был контакт.