Тех, кто не может прийти и посмотреть на главную вильнюсскую елку вживую, приглашаем взглянуть на панорамные фотографии 360 градусов, которые сделали фотографы портала DELFI.
Художественная композиция достигает 27 м в высоту и 50 м в ширину, она занимает все пространство рождественского городка. Эта оригинальная композиция получила название "Время".
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