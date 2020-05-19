"Мы сейчас расследуем один закон. (…) Проблема в том, что это обязательный закон для работодателей в определенной сферы. В этом законе сказано, что работники не должны быть старше 60 лет. Очевидно, что работодателю надо будет что-то предпринимать, чтобы люди старшего возраста не работали.

Тогда возникает большой вопрос, сумеют ли создать такие условия, в которых эти люди смогут работать? Если такой возможности нет, кто тогда погасит разницу в зарплате? (…) Есть риск, что пострадают работники старшего возраста, поскольку им не гарантируют право на одинаковую зарплату", – сказал в интервью на Žinių radijas юрист Службы контролера равных возможностей Витис Мулёлис.

Он сказал, что расследование было начато после того, как обратился один работник и с беспокойством спросил, как в таком случае поступит работодатель.

Delfi стал интересоваться этим вопросом и выяснил, что речь идет о принятом Минздравом решении в связи с организацией мер в заведениях по присмотру за детьми. В одном из пунктов этого документа указано, что работодатель должен сделать так, чтобы с детьми напрямую не работали люди из группы риска.

Указано, что в группу риска входят люди старше 60 лет и (или) те, кто болеет хроническими заболеваниями, указанными в Приказе Nr. V-483: ВИЧ; злокачественные опухоли (если поставлен диагноз, наблюдается обострение и если после лечения не прошло 2 года); сахарный диабет; сердечно-сосудистые заболевания с сердечной недостаточностью 2-4 степени;

хронические болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью; хронические болезни почек с почечной недостаточностью; после пересадки костного мозга или органов; болезни, которые лечат с помощью химиотерапии, радиотерапии, или если после применения этих способов лечения не прошло 2 года; болезни, которые лечат метилпреднизолоном в количестве от 10 кг/кг в день, или если после такого лечения не прошло 6 месяцев; врожденный иммунодефицит; другие тяжелые хронические заболевания.

Служба контролера попытается выяснить два существенных момента – arзначит ли слово "обеспечить" "запрет" и как в таком случае людям будут платить зарплату.

У работников Службы контролера сейчас масса работы.

"Количество жалоб увеличилось в несколько раз. Поскольку мы сейчас не можем консультировать людей напрямую, делаем это по телефону. Все 5 наших юристов все свое время консультируют людей по вопросам, которые чаще всего связаны с последствиями, вызванными коронавирусом, то есть с введенными ограничениями", – сказал Мулёлис.

Он обратил внимание на то, что проблему могут представлять не только обязательные решения, но и рекомендации.

"Если мы хотим обезопасить людей из группы риска - старшего возраста или страдающих разными хроническими заболеваниями - то надо говорить им это напрямую, а не развешивать плакаты публично", – сказал Мулёлис.

По его мнению, положительным примером может быть инициатива ТЦ, которые выделили для пожилых людей определенные часы.

Он сказал, что сам сознательно старается в эти часы в магазины не ходить.