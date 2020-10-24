Не то топливо: что делать, если в дизельный автомобиль по ошибке залили бензин

Как бы странно это не звучало, организации водителей утверждают, что в Великобритании каждые три или четыре минуты несчастный водитель заливает в свою машину не то топливо. Если вы никогда не попадали в подобную ситуацию, вам действительно повезло. Но точно не стоит смеяться над теми водителями, которые по ошибке так делают. Наверное, их что-то отвлекло, человек устал, напрягся или просто забыл. Это может случиться с любым из нас.

Путаница с топливным пистолетом - это не конец света, если вы осознаете свою ошибку еще на заправке. Да, вам придется вычистить бак, это тоже будет стоить денег, но реальный ущерб машине будет нанесен, если вы начнете движение. Если не повезет, возможно, придется выложить несколько тысяч евро.

В большинстве - около 95% - случаев бензин по ошибке вливают в автомобиль с дизельным двигателем. В другом случае сложно запутаться, потому наконечник дизельных пистолетов шире и не пролезают в заливные горловины современных бензиновых автомобилей.

Если вы заметите свою ошибку, как только начнете заправку, велики шансы, что вы избежите потерь. Это связано с тем, что в дизельный автомобиль можно добавить до 5 процентов от общего объема бензина без каких-либо трагических последствий. Если вы залили бензин в автомобиль с дизельным двигателем и невозможно заполнить бак дизельным топливом так, чтобы оно составило 95% содержимого, тогда бак необходимо вычистить.

Что происходит, когда вы заправляете свой дизельный автомобиль бензином?

Если не успели включить зажигание, не о чем сильно беспокоиться. Разумеется, вам придется сообщить об ошибке сотруднику АЗС и вычистить бак машины.

Самая большая ошибка, которую вы можете сделать, - это включить зажигание, фактически не заводя автомобиль, поскольку горящая панель приборов может означать, что топливный насос уже работает. Он должен перед запуском смазать двигатель дизелем, однако на самом деле он уже качает бензин. В этом случае придется не только вычистить, но и промыть топливный бак. А если вы уже завели машину, то ситуация совсем иная.

Худший сценарий

В современных дизельных двигателях внедрен широкий спектр новых технологий для обеспечения экономии топлива и снижения выбросов, включая дорогие топливные насосы высокого давления и системы впрыска топлива.

Такие топливные насосы смазывает протекающий по ним дизель. Когда дизельное топливо заменяется бензином, его растворимые свойства означают, что такой смазывающий эффект устраняется. Неочищенный топливный насос вызовет внутреннее трение при трении металлических деталей. В конце концов он сломается, а образовавшаяся металлическая стружка может повредить двигатель.

Далее идут топливные форсунки высокого давления дизельного двигателя. Через их очень маленькие отверстия топливо впрыскивается в цилиндры двигателя. Если стружка попадет в систему впрыска, она просто забьет некоторые или даже все опрыскиватели. А поменять форсунку будет очень дорого.

Коррозионные свойства бензина также могут вызвать больше проблем, что может привести к разрушению прокладок в дизельной системе. В идеале вам нужно будет осмотреть всю систему и оценить повреждения, а также промыть всю систему.

Если вы поехали, залив в дизельный автомобиль бензин, не паникуйте!

Здесь очень важно отметить, что, если вы проедете очень короткое расстояние после заправки неправильным топливом, нет никакой гарантии, что вы нанесете значительный ущерб, описанный выше. Фактически, специалисты, помогающие водителям, которые залили не то топливо, говорят, что большинство водителей замечают факт заправки не тем топливом только тогда, когда автомобиль начинает "покашливать" и глохнет.

Однако в этом случае долгосрочного ущерба не наносится. Но вождение дизельного автомобиля с бензином в баке может вызвать серьезные дорогостоящие повреждения даже в краткосрочной перспективе. Даже если вы просто запустите двигатель или поедете без последствий, инцидент все равно будет стоить вам дорого, поскольку вам нужно будет очистить и промыть топливопровод и двигатель, а не только топливный бак.

Бензин в дизельном двигателе: пять основных советов

Немедленно прекратите заправку. Если успели заправить бак бензином, самое главное, чтобы он не составлял 5 процентов от полного бака. Если вы решили рискнуть и проехать большое расстояние, чаще останавливайтесь и заправляйтесь, чтобы как можно быстрее снизить процент бензина в баке.

Обратитесь к заправщикам. Они помогут, потому что вы, конечно, не первый клиент, которому так не повезло. Если вам нужно подвинуть машину, толкните ее, но не включайте зажигание. И ни в коем случае не заводите машину!

Обратитесь к специалисту. На заправочной станции вы, вероятно, получите контакты нужной компании, которая поможет в случае, если вы залили не то топливо.

Подождите (если машина надежно припаркована). Топливный бак обычно можно вычистить и промыть на месте примерно через 30-40 минут. После этого вы сможете заправить бак нужным топливом и ехать.

Закройте машину и оставьте ее на месте, если не можете ждать. Не бойтесь запирать автомобиль центральным замком, если вы не можете оставаться рядом с ним. Это не повлияет на топливную систему.