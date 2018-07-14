В.Ясукайтите родилась в 1948 году в деревне Пумпучяй Шяуляйского района. Она получила среднее образование в вечерней школе, изучала литовский язык и литературу в Вильнюсском университете.
Первая книга поэзии В.Ясукайтите "Огонь, который надо пройти" была издана в 1976 году. Она была награждена Литературной премией им. Зигмаса Гайдамавичюса как лучший поэтический дебют.
Поэтесса, писательница выпустила всего семь томиков поэзии, две книги повестей, эссе "Виноград Голгофы", четыре романа ("После нас не будет нас", "Мария Египетская", "Бог умирает одиноким" и "Я убил свою дочь"). По сценарию писательницы был создан фильм "Корни травы".
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