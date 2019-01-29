Информационная система сообщает о том, что в Вильнюсе не работают светофоры на одном из важнейших перекрестке, где в часы пик всегда образуются заторы.
© DELFI / Karolina Pansevič

С проблемами столкнутся те водители, которые ездят через перекресток на ул. Калварию, Карейвю и Озо.

Представитель Susisiekimo paslaugos Мигле Белините информировала DELFI, что светофоры не работают из-за того, что нет электричества. Несмотря на то, что поломку устраняют, работы займут немало времени.

"На место приезжала полиция, чтобы регулировать движение", – сказала Белините.

Полицейские вернулись на перекресток перед самыми вечерними заторами и регулируют движение.

Светофоры заработают только около полуночи.

На этом перекрестке уже образовались заторы. Водителям рекомендуют объезжать этот перекресток.

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