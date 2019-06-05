В Литве зафиксирован абсолютный рекорд жары 5 июня - 30 градусов выше нуля, сообщают синоптики.
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"Я видела, что в Варене зафиксировано 30 градусов жары, но, может, будет 33 градуса после девяти часов вечера", - сказала BNS синоптик Тересе Каунене.

По ее словам, до сегодняшнего дня самая высокая температура 5 июня была зафиксирована более ста лет назад - в 1905 году в Вильнюсе, тогда было 29,6 градуса выше нуля.

Синоптик Т. Каунене говорит, что пока погода будет переменчивой – будет жарко, но возможны и дожди.

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"Пока установится тропическая погода, потом она ненадолго будет вытеснена, потом снова вернется – лето началось, совершенно летние процессы", - сказала синоптик.

"Дождь может быть в любой день", - добавила она.

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