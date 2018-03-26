"Конечно, может быть так, что один-другой возникает, однако давайте поймем, что уже прошло 30 лет с того времени, так какого же возраста эти люди?", - сказала она BNS.

"Я считаю, что это единицы", - так она ответила на вопрос о том, сколько таких не известных Литве бывших сотрудников КГБ может быть в госведомствах.

В понедельник литовская разведка сообщила, что российская Федеральная служба безопасности интересуется информацией о государственных служащих, не декларировавших свое сотрудничество с советским КГБ.

"При вербовке граждан Литвы российские разведывательные службы еще пользуются находящейся в архивах России засекреченной информацией о бывших агентах КГБ в Литве. Российская разведка ищет и пытается компрометировать бывших секретных сотрудников служб Советского Союза, которые не декларировали это свое сотрудничество в прошлом и сейчас работают в государственных структурах Литовского государства", - говорится в опубликованной в понедельник традиционной оценке потенциальных угроз, подготовленной Департаментом госбезопасности и военной разведкой Литвы.

По словам Т. Б. Бураускайте, у центра нет данных по этой информации разведки, но она предположила, что упомянутые лица могли бы быть секретными сотрудниками КГБ, дела которых вывезены в Россию.

В январе Литовского центра исследований геноцида и сопротивления населения завершил публикацию журнала регистрационных данных архивных дел агентов. Эта публикация осуществлялась постепенно в течение пяти лет.

Историки утверждают, что часть архивных документов КГБ в Литве могла быть уничтожена, а немалая часть - вывезена в Россию.