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На прошлой неделе читатель Delfi Олег, возвращаясь с работы через парк в микрорайоне Балтупяй, изумился неожиданной встрече: по дороге домой ему на пути встретилась косуля.
"Не поверил своим глазам": житель Вильнюса снял на видео косулю в городе
© R. Barausko nuotr.

С введением 16 марта карантина в Литве и уменьшением количества людей на улице дикие животные все чаще забредают в город.

"Сначала думал, что кто-то собаку выгуливает, но когда подошел - не поверил своим глазам, косуля. Я был в шоке", - делится эмоциями Олег после того, как заснял неожиданную встречу на видео.

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Казалось бы, косуля в спальном районе Вильнюса - необычное явление, однако в литовской столице животные появляются нередко. Весной прошлого года на Кафедральной площади жители заметили кабана. За кабаном гонялись двое полицейских, однако не догнали, животное убежало в находящийся неподалеку парк.

В январе прошлого года по дороге на работу читатель зафиксировал, как в микрорайоне Шешкине, рядом с торговым центром Akropolis появилось несколько косуль.

Ситуации, когда в город забредают дикие животные, опасны. Дикое животное может выбежать на дорогу.

ru.DELFI.lt
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