На ул. Лепу 25 домов, из них проверили 15 домов, которые не подключились к центральной системе, и выявили три нарушения. Были составлены протоколы о нарушении и обязали выполнять регламент по утилизации отходов.

В двух случаях установили самовольное подключение к центральной сети - договор о предоставлении услуг с ЗАО Pasvalio vandenys не был заключен. В тех случаях, когда владельцев домов дома не застали, им выслали письма с просьбой предоставить информацию об утилизации сточных отходов. Во время проверки с жителями говорили о пользе подключения к центральной сети. Большая часть жителей приняла решение в ближайшее время подключиться к центральной канализации.

Напомним, что подобного рода отходы нельзя сливать под землю или выливать на поверхность земли. За нарушение порядка грозит штраф в размере 300 евро, за повторное нарушение штраф 1150 евро.