

DELFI уже писал о том, что полковник-лейтенант Эугениюс Ластаускас в фейсбуке рассказал, что в йонавской закусочной MIO John его с сослуживцем не обслужили, поскольку они - военные.

Такой рассказ Ластаускаса вызвал бурную критику заведения. Заведение негативно оценивали на странице заведения в фейсбуке, писали отрицательные отзывы, люди звонили по указанному на странице номеру телефона и спрашивали, действительно ли у них не обслуживают военных.

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Сначала представитель кафе не хотела комментировать DELFI эту ситуацию, позже вообще перестала отвечать на звонки. Правда, частным образом представители заведения стали угрожать Ластаускасу судом.

В среду вечером на странице MIO John в фейсбуке появился комментарий, в котором никаких извинений не было, просто было сказано, что в MIO John рады всем военным.

8 марта представитель MIO John Ауримас Зуйкаускас в письме DELFI изложил свою версию событий. По его словам, работница, о которой писал Ластаускас опаздывала на работу, поскольку у нее были проблемы с автомобилем. По этой причине кухня во время визита Ластаускаса не работала.

По словам Зуйкаускаса, войдя в помещение женщина только повторила, что кухня не работает, а на вопрос Ластаускаса, не является ли она хозяйкой заведения MIO John, она ответила, что военные ей не нравятся. А на вопрос, не хочет ли она еще что-то добавить, она заявила, что ей не нравятся военные и пожелала им всего доброго.

"Они ушли. Работница говорила с ними вежливо, нормальным тоном. Все это зафиксировано, мы можем доказать", – сказано в письме MIO John. А уже через несколько минут, по словам Зуйкаускаса, посыпались отрицательные комментарии: "Негативые комментарии стали оставлять военные, стали желать нам обанкротиться, были другие неприятные пожелания и брань. Как по телефону так и на фейсбуке люди стали бранить заведение на чем свет стоит. В тот день работа заведения стала невозможной".

Правда, хотя письмо было написано Зуйкаускасом, похоже, что его писала работница заведения. На сайте rekvizitai.lt сказано, что директор MIO John - Раса Печелюнайте.

"К сожалению, я такая же патриотка, которая открыла бизнес в Литве. В случае войны не только Вы будете защищать Литву, это буду делать и я, поскольку я принесла присягу", – обращаются в письме к Ластаускасу.

Женщина утверждает, что и она служила в том же механизированным пехотном батальоне им. Князя Вайдотаса. Но во время трехлетней службы, по ее словам, она получала незаслуженные взыскания, ее даже преследовали, "пока не вынудили уйти со службы".

"Неужели сейчас ваша цель прогнать не только со службы, но и из Литвы вообще? Или в XXI веке высказывание мнения о государственных служащих заслуживает такого ответа, с которым столкнулась закусочная? Нас сделали врагами государства, нас сравнивают с русскими. Но, что самое странное, эту ситуацию создал известный офицер, только интересно, с какой целью?", – писали авторы письма.

Кроме того, в письме указано, что кроме офицеров в кафе был еще один человек. Прислали снимок, на котором его можно увидеть.

"Пусть они промотают видео и включат звук, тогда услышим, кто и что говорил. К примеру, тот человек у окна, которого представители заведения назвали посетителем, пришел с ней и принес продукты, так на какие его свидетельства можно рассчитывать?

Почему не упоминают, что дважды было сказано, что ей не нравятся военные и кормить их не будет? Да и девушка у бара, увидев приехавшую "кухню" сказала: "кухня приехала, оставайтесь, накормим (что-то в этом роде, дословно не помню)", – сказал DELFI Ластаускас.