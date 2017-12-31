Именно по этой причине в прошлом году Вильнюсская мэрия перенесла фейерверки на соседнюю гору - Трех крестов.

В этом году ситуация не меняется – фейерверки будут запускать из Бернардинского сада.

"В этом году новогодние фейерверки будут запускать со стороны Бернардинского сада, чтобы они хорошо были видны собравшимся у елки и соблюдалось безопасное расстояние. Надеются, что погода будет более благоприятной, чем в прошлом году", – сказал директор Вильнюсского культурного центра Паулюс Юргутис.

Однако все еще есть люди, которые считают, что новогодние фейерверки наносят вред горе Гедиминаса.

Жильвинас Нечюнас, интересующийся состоянием горы считает, что горе вред наносят как фейерверки, так и движение транспорта у подножия горы, которое вызывает дополнительную вибрацию.

"Я считаю, что состояние склонов нестабильное, может быть нанесен ущерб. Я не запускал бы фейерверки на улицах города, пока ситуация не изменилась", – сказал Нечюнас.

Директор Литовской геологической службы Йонас Саткунас рассказал об эксперименте, который проделали в прошлом году.

"В прошлом году во время встречи Нового года, мы установили сейсмометры, фиксирующие малейшие колебания почвы – землетрясения. Их устанобвили в Нагорном парке. Исследования показали, что фейерверки никак не влияли на вибрацию грунта – значит не могут отрицательно влиять на гору Гедиминаса", – сказал Стакунас.

Он заметил, что исследовали и влияние транспорта, исследование также показало, что его движение не имеет отрицательного влияния на гору.