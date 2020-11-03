НЦОЗ: за октябрь коронавирусом в Литве заразились 11 тысяч человек

"В октябре было зарегистрировано почти 11 тыс. случаев инфекции. Если сравнить с сентябрем, то тогдв было зарегистрировано не более 2 тыс. случаев этого заболевания. Если посмотреть на прежний период – летний – или на первую волну, то такого рекордного числа случаев не регистрировалось", – заявила представитель НЦОЗ на пресс-конференции во вторник.

По словам Д. Размувене, 2% всех случаев являются привозными, 70% заразились через контакт с заболевшим, а обстоятельства заражения 28% человек не ясны.

Она утверждает, что большинство болеющих – около 90% – это люди до 65 лет.

"В октябре количество заболевших детей в возрасте до 10 лет составило 137. Это почти полпроцента", – сказала Д. Размувене.

По утверждению специалиста НЦОЗ, в октябре были зафиксированы 69 смертей от коронавируса. Средний возраст скончавшихся - 85 лет. В сентябре количество скончавшихся составляло 18.

В целом коронавирус подтверждён в Литве у 17 тыс. 453 человек, 12 тыс. 283 продолжают болеть, 4934 – выздоровели. От COVID-19 в стране скончались 175 человек. По иным причинам умер 61 зараженный коронавирусом.