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За минувшие сутки коронавирусом заразился 121 медицинский работник, сообщила в четверг эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене.
НЦОЗ: за минувшие сутки коронавирусом заразился 121 медработник
© Vidmantas Balkūnas

"Вчера зарегистрирован 121 специалист-медик, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. За весь ноябрь - в течение 11 его дней - 963 специалиста-медика. (...) Это не только врачи, но и специалисты по уходу, их помощники - сказала Д.Размувене на пресс-конференции.

По ее данным, в октябре заразились 724 сотрудника лечебных учреждений.

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