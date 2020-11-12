НЦОЗ: за минувшие сутки коронавирусом заразился 121 медработник

"Вчера зарегистрирован 121 специалист-медик, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. За весь ноябрь - в течение 11 его дней - 963 специалиста-медика. (...) Это не только врачи, но и специалисты по уходу, их помощники - сказала Д.Размувене на пресс-конференции.

По ее данным, в октябре заразились 724 сотрудника лечебных учреждений.