aA
Во вторник умер один болевший коронавирусом человек, в среду поступила информация еще о двух смертях, сообщил Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
НЦОЗ: во вторник умер один болевший коронавирусом человек, в среду – еще два
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Умер житель Вильнюса, относившийся к возрастной группе 61-70 лет", - сказала на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

У скончавшегося были сопутствующие онкологические заболевания. Этот случай связан с очагом в клинике Сантарос - человек находился на лечении в Отделении торакальной хирургии. В общей сложности заразились три пациента, находившиеся на лечении в этом отделении, все они, по словам Р. Лингене, умерли.

Статьи по теме:
За сутки в Литве подтверждено 8 новых случаев коронавируса  (6)
Сообщается о еще одной смерти от коронавируса в Литве  (5)

"Сегодня в НЦОЗ была получена информации еще о двух случаях смерти", - сказала Р. Лингене.

В среду стало известно о смерти подопечного дома престарелых в Антавиляй, которому было более 80 лет, у него также были сопутствующие заболевания. Он умер в Вильнюсской городской клинической больнице, в которой находился на лечении после выявления у него коронавируса.

"Второй случай - умер житель самоуправления Мариямполе, он умер 25 мая, информацию НЦОЗ получил сегодня", - сказала представитель центра.

Этот человек до 26 мая находился на лечении в больнице по длительному уходу Мариямполе и после ухудшения состояния здоровья был переведен в Каунасскую клинику, где и скончался.

По данным на утро среды, в Литве умерли 66 человек, однако два новых случая, о которых стало известно в среду, в эту статистику не вошли.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Правительство Литвы объявило критерии, по которым оценят возможность отмены карантина (1)

Правительство Литвы 27 мая объявило предложенные...

Карантин в Литве продлен до 16 июня (30)

В среду правительство Литвы продлило карантин,...

Ситуация шокирует: почти половина медучреждений в Литве не представила планы по восстановлению деятельности (14)

Всего 53% медучреждений, предоставляющих амбулаторные...

Прогноз ученых неутешительный: борьба с коронавирусом может продолжаться и во второй половине лета (36)

Ученые университета им. Витаутаса Великого отмечают,...

Kirpykla Jolanta Mačiulienė Ieva Valeškaitė

Парикмахеры и работники салонов красоты: из-за жестких требований формируется "тень" (4)

Парикмахеры и работники салонов красоты рассказали,...

|Maža didelių žinių kaina