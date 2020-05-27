НЦОЗ: во вторник умер один болевший коронавирусом человек, в среду – еще два

"Умер житель Вильнюса, относившийся к возрастной группе 61-70 лет", - сказала на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.
У скончавшегося были сопутствующие онкологические заболевания. Этот случай связан с очагом в клинике Сантарос - человек находился на лечении в Отделении торакальной хирургии. В общей сложности заразились три пациента, находившиеся на лечении в этом отделении, все они, по словам Р. Лингене, умерли.
"Сегодня в НЦОЗ была получена информации еще о двух случаях смерти", - сказала Р. Лингене.
В среду стало известно о смерти подопечного дома престарелых в Антавиляй, которому было более 80 лет, у него также были сопутствующие заболевания. Он умер в Вильнюсской городской клинической больнице, в которой находился на лечении после выявления у него коронавируса.
"Второй случай - умер житель самоуправления Мариямполе, он умер 25 мая, информацию НЦОЗ получил сегодня", - сказала представитель центра.
Этот человек до 26 мая находился на лечении в больнице по длительному уходу Мариямполе и после ухудшения состояния здоровья был переведен в Каунасскую клинику, где и скончался.
По данным на утро среды, в Литве умерли 66 человек, однако два новых случая, о которых стало известно в среду, в эту статистику не вошли.
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