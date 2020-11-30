НЦОЗ: в ноябре в разы возросло число госпитализированных с COVID-19, а также смертность от инфекции

"Число госпитализированных, если сравнивать нынешний период с концом октября, возросло в пять раз. В три раза возросла потребность лечения пациентов в отделении интенсивной терапии, в пять раз возросла потребность применения искусственной вентиляции легких и в семь раз возросла потребность в назначении пациентам кислородных масок", - сказала в понедельник главный специалист Отдела управления инфекционными заболеваниями НЦОЗ Дайва Размувене.
По ее словам, с начала карантина в стране изменился характер очанов вируса: если в начале осени регистрировались очаги в учреждениях и на предприятиях, то теперь они перешли в семьи.
Д. Размувене сказала, что "эта тенденция продолжает нарастать и сейчас доля семейных очагов составляет около 30%".
Кроме того, по данным НЦОЗ, с ноября заметно выросла смертность.
"Если до 1 ноября смертельных случаев было зарегистрировано 165, то только в ноябре их уже зарегистрировано 340", - сказала эпидемиолог.
Она обратила внимание, что теперь больше и болеют, и умирают молодые пациенты. Ноябрь также отличается тем, что умерло больше людей, которые не относились к группам риска: до 1 ноября таких смертей было 12, в ноябре - 37.
В общей сложности в Литве установлено 61 тыс. 325 заражений коронавирусом. Все еще больны 46 тыс. 378 человек, 14 тыс. 211 человека выздоровели.
От коронавируса в стране скончались 505 человек, по иным причинам умер 231 зараженный.
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