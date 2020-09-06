НЦОЗ в конце сентября запустит новое приложение для борьбы с коронавирусом

Приложение за 19 тысяч евро создано компанией информационных технологий Dizaino kryptis.

"Приложение сейчас проходит тестирование, и мы надеемся запустить его в конце сентября. Цель программы - разорвать цепь передачи коронавируса (COVID-19) и проинформировать лиц, у которых был контакт", - сказала Диана Брунявичене, руководитель отдела управления качеством и коммуникаций НЦОЗ.

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Представитель центра подчеркнула, что приложение будет добровольным, поэтому его эффективность будет зависеть от того, сколько людей будет им пользоваться.

"Планируется, что приложение не будет фиксировать местоположение человека и не будет собирать его / ее личные данные. Оно просто определит, что мобильное устройство того, кто им пользуется, когда-то находилось рядом с мобильным устройством другого человека, у которого было подтверждено наличие коронавируса", - рассказала Д. Брунявичене о принципах работы программы.

Ранее правительство планировало купить приложение Karantinas, над созданием которого работала компания IT Solutions for Success, но от этой идеи отказались. Кроме того, работа приложения была приостановлена, когда Государственная инспекция по защите данных обнаружила в нем нарушения.