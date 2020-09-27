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Меньшее количество новых случаев коронавируса, зафиксированных в Литве за минувшие сутки, не позволяет сделать вывод о так называемом уплощении кривой, говорят представители Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Zuma Press / Scanpix

"Нужно еще подождать. Тем не менее, по выходным эти цифры немного отличаются. О каком-либо снижении пока говорить нельзя", - прокомментировала BNS в воскресенье специалист центра Аустина Вжесняускайте.

За минувший день, по данным НЦОЗ, было зафиксировано 90 новых случаев заражения по сравнению со 111 случаями накануне и 114 и 138 случаями еще раньше.

По словам А. Вжесняускайте, в Каунасском уезде, где находится горячая точка Расейнского района, ситууация по-прежнему тяжелая. Вызывает беспокойство и социальный дом Блинструбишкес.

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"Вчера в доме социальной опеки Блинструбишкес было зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом, и 17 случаев уже было зафиксировано. Да, очаг расширяется", - прокомментировал представитель НЦОЗ.

По последним данным, зарегистрированы еще два случая смерти от COVID-19, они выявлены в Каунасском уезде.

"Они не связаны с конкретными очагами, это были люди, относящиеся к группе риска по возрасту и с сопутствующими заболеваниями", - прокомментировала А. Вжесняускайте.

По ее словам, по предварительным данным, количество очагов в Литве растет: "сегодня добавились, по крайней мере, по первичным данным (...) еще два очага, будем надеяться, не расширятся".

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