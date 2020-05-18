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На прошлой неделе в Литве закончился сезон гриппа, но заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) немного выросла, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
Vaccination
Vaccination
© DELFI / Andrius Ufartas

На минувшей неделе общий показатель заболеваемости гриппом и ОРЗ в стране составлял 8,1 случая на 10 тыс. жителей, а неделей раньше – 7,8 случая на 10 тыс. жителей.

Как сообщается, за последние три недели госпитализированных из-за гриппа не было. Случаев гриппа и ОРЗ на прошлой неделе больше было зарегистрировано среди взрослых (1680 случаев), чем среди детей (574).

Как отмечает НЦОЗ, в этот сезон гриппа, то есть с октября прошлого года, из-за гриппа и вызванных им осложнений скончалось 11 человек.

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