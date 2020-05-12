НЦОЗ: привозные случаи коронавируса в Литве составляют 20%

"Очень актуальной темой стали ввезенные случаи: они звучат почти каждый день, и мы также все знаем, что отрываются границы", – заявила во вторник на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.
По ее словам, к 10 маю в Литве были зарегистрированы 303 ввезенных случая или около 20% подтвержденных случаев COVID-19.
"Это действительно значительная цифра", – сказала Р. Лингене.
105 из этих случаев из Великобритании. В целом из всех ввезенных случаев, девять были подтверждены уже в аэропортах, поэтому, по словам Р. Лингене, эти лица не распространили инфекцию.
В Каунасском округе даже половина всех подтвержденных случаев являются привозными, в Шяуляйском и Утянском округах привозные случаи составляют около 40%.
Следующие 40% случаев связаны со вспышками в Литве и 20% составляют отдельные случаи не в эпицентрах вспышек. Это, по словам Р. Лингене, сравнительное небольшая доля случаев.
"Сейчас нужно сконцентрировать огромное внимание на охране границ, медицинский, карантинный контроль при облегчении передвижения через границы", – сказала она.
Поскольку Литва и Польша открыли границы лицам, въезжающим с целями работы, бизнеса, учебы, в Литву за сутки уже въехали 137 граждан Польши. Обязательная самоизоляция в течение 14 дней не применяется к гражданам двух стран согласно договору правительств.
С 15 мая станет проще и сообщение для прибывающих из Латвии и Эстонии, к гражданам этих стран также не будет применяться требование самоизоляции.
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