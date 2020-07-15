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Лица, прибывшие из Узбекистана для работы в каунасской компании Hegelmann Transporte, скорее всего, заразились в своей стране, заявила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения(НЦОЗ) Роланда Лингене.
Mobiliosios patikros punktas Vilniuje
Mobiliosios patikros punktas Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

"Могут быть две версии, но в данном случае мы придерживаемся первой версии, согласно которой, все лица прибыли уже зараженными из Узбекистана, поскольку они заразились во время инкубационного периода", – заявила она на пресс-конференции в среду.

"Эпидемиологическое расследование продолжается", – добавила Р. Лингене.

Во вторник было заявлено, что в каунасской компании зафиксирована вспышка коронавируса, инфекция в целом выявлена у 18 прибывших для работы узбеков.

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Р. Лингене утверждает, что лицо, вернувшееся в Вильнюс из Узбекистана, у которого несколько дней назад был выявлен вирус, летело тем же самолетом и добиралось тем же транспортом, что и работники компании.

"Он прибыл тем же самолетом, и мы практически подтверждаем свою гипотезу о том, что он заразился в самолете (...) Об этом свидетельствуют наши эпидемиологические данные", – отметила Р. Лингене.

В данный момент один из зараженных и прибывших из Узбекистана находится на лечении в Каунасской клинической больнице, другие изолированы в Реабилитационной больнице Абромишкес.

Специалисты НЦОЗ в данный момент проверяют около 200 работников этой транспортной компании, в помещении проводится дезинфекция.

Общее официальное количество заболевших новым коронавирусом в Литве составляет 1882. Скончались 79 человек, еще 12 зараженных умерли по другим причинам.

Продолжают болеть 209 человек, выздоровели –1582, а 127 находятся в изоляции.

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