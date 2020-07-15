"Могут быть две версии, но в данном случае мы придерживаемся первой версии, согласно которой, все лица прибыли уже зараженными из Узбекистана, поскольку они заразились во время инкубационного периода", – заявила она на пресс-конференции в среду.
"Эпидемиологическое расследование продолжается", – добавила Р. Лингене.
Во вторник было заявлено, что в каунасской компании зафиксирована вспышка коронавируса, инфекция в целом выявлена у 18 прибывших для работы узбеков.
Р. Лингене утверждает, что лицо, вернувшееся в Вильнюс из Узбекистана, у которого несколько дней назад был выявлен вирус, летело тем же самолетом и добиралось тем же транспортом, что и работники компании.
"Он прибыл тем же самолетом, и мы практически подтверждаем свою гипотезу о том, что он заразился в самолете (...) Об этом свидетельствуют наши эпидемиологические данные", – отметила Р. Лингене.
В данный момент один из зараженных и прибывших из Узбекистана находится на лечении в Каунасской клинической больнице, другие изолированы в Реабилитационной больнице Абромишкес.
Специалисты НЦОЗ в данный момент проверяют около 200 работников этой транспортной компании, в помещении проводится дезинфекция.
Общее официальное количество заболевших новым коронавирусом в Литве составляет 1882. Скончались 79 человек, еще 12 зараженных умерли по другим причинам.
Продолжают болеть 209 человек, выздоровели –1582, а 127 находятся в изоляции.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
За небольшую зарплату работать невыгодно: жители Литвы живут на пособия (55)
Служба занятости Литвы фиксирует рекордный уровень...
Новые данные деклараций: самые богатые депутаты - Карбаускис, Брадаускас и Ландсбергис (29)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) представила...
Имущество семьи президента Литвы - недвижимость, есть долг на сумму 100 000 евро (5)
Большую часть имущества президента Литвы Гитанаса...
За сутки в Литве подтвержден 21 случай коронавируса (6)
В Литве за минувшие сутки был подтвержден 21 случай...
После вспышки в каунасской компании глава Минздрава предупреждает: надо готовиться к возвращению некоторых средств защиты (7)
После того как в каунасской компании зафиксировали 18...