НЦОЗ предупреждает о ложных сообщениях с просьбой предоставить личные данные

Центр утверждает, что получил информацию о том, что в сообщениях, отправляемых якобы от имени центра, людей просят на них ответить и указать личный код, лечебное учреждение и другую информацию.

"НЦОЗ обращает внимание, что не отправляет таких сообщений, на которые требуется ответ. В отправляемой НЦОЗ СМС центр просит предоставить данные о лицах, которые были в контакте с зараженными, путем заполнения специальной анкеты НЦОЗ", – отмечает центр.

Он подчеркивает, что в отправляемых им сообщениях в поле отправителя указывается сокращение НЦОЗ (лит. NVSC), а не номер телефона, также нет просьбы ответить на сообщение, лишь дается ссылка на анкету в интернете, которую просят заполнить.

Еще один признак сообщения от НЦОЗ - в сообщении указываются точные инициалы лица, которому адресовано сообщение.

"НЦОЗ призывает людей быть бдительными. После получения сообщений с незнакомого номера с просьбой предоставить личные данные - ни в коем случае не отвечать на него и обратиться к своему оператору мобильной связи, чтобы блокировали таких отправителей", – говорится в пресс-релизе центра.