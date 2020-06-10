НЦОЗ: очаг коронавируса в Кярнаве разгорается еще больше - три новых случая

"Во вторник поздно вечером мы получили данные о том, что коронавирус установили еще у троих детей, которые контактировали с людьми после праздника в Кярнаве. Дети сами на празднике не были, у них был контакт с участниками. Дети в школы не ходили, но были на футбольной тренировке, на кружке танцев. Установлено 12 контактов", – сказала в среду глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

В среду мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене в социальной сети Facebook сообщила, что COVID-19 заразился еще один участник праздника в Кярнаве.

Эту информацию подтвердил и НЦОЗ. По предварительным данным, это человек, связанный с заболевшими детьми, этот случай будет представлен в завтрашней статистике.

По словам Лингене, всего коронавирус диагностирован у 6 из 8 участников праздника, а также у 7 их близких или коллег.

8 человек - жители Кярнаве.

Во вторник вечером муниципалитет Ширвинтского района сообщил, что из-за угрозы коронавируса в районе на две недели отменяют культурные и спортивные мероприятия, тренировки, состязания, а также закрыта группа детского сада в Муснинкай.

По данным НЦОЗ, контакт за заболевшими в Кярнаве или их близкими был у 61 человека, 47 изолированы.

Лингене сказала, что по данным НЦЗО, установлены семь близких контактов заболевшего работника магазина Norfа в Вильнюсе (об этом случае сообщалось во вторник). В центр обратились и 40 покупателей магазина.

Лингене сказала, что еще один случай коронавируса - привозной. Вирус диагностировали у моряка, который прибыл из Нигерии.