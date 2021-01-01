НЦОЗ обновил данные: за сутки в Литве скончались не 130, а 42 человека

Напомним, что 1 января утром сообщалось о том, что 31 декабря в Литве скончались 130 больных коронавирусом. Позже НЦОЗ информировал, что в статистику попали и те, кто умер раньше, но больницы вовремя не сообщили о их смерти.

НЦОЗ информирует, что за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 42 человека. Кроме того, сообщили о 88 случаях, когда о смерти больных сообщили несвоевременно.