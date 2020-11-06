"Мы не оценивали число установивших приложение людей в Литве, однако опыт других стран показывает, что его устанавливает около 40% жителей. А то, что на сегодняшний день в Литве его установили около 10 тыс. человек, пока вселяет в нас оптимизм", - сказал Р. Петрайтис на пресс-конференции в пятницу.
Приложение KoronaStopLT работает через связь Bluetooth, которая фиксирует расстояние между устройствами. Приложение можно бесплатно скачать в Google Play и App Store.
По словам Р. Петрайтиса, человек, у которого выявлен COVID-19, сам должен пометить в приложении, что он болен. Тогда о вероятном контакте будут информированы другие пользователи приложения.
Глава НЦОЗ подчеркнул, что ложные сообщения о заболевании исключены, так как в приложении нужно вводить специальный код, который дает НЦОЗ, этот код действует в течение суток. По его словам, если в течение суток заболевший ковидом не успеет ввести первый код, можно будет обратиться в НЦОЗ и получить новый код.
Как объяснил на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига, приложение не будет следить за местонахождением людей или собирать о них данные.
По словам Р. Петрайтиса, "оценку безопасности приложения дал Национальный центр кибернетической безопасности".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава рекомендует жителям Литвы без надобности не выходить из дома (75)
Литва считает последние часы перед введением...
"Delfi Главное" - из дома: карантин все же пришел, ситуацию в больницах обсуждаем с врачом, выборы в США, запуск БелАЭС и новости коалиции (5)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
О главном для Ингриды Шимоните и будущего правительства Литвы: коронавирус, экономика, белорусы в Литве, США и Россия (45)
В новом выпуске " Delfi Главное " интервью с кандидатом на...
Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий (71)
Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет....
С завтрашнего дня в Литве вводят карантин: эпидемиологи говорят, что это еще не все (51)
С завтрашнего дня в Литве вводят карантин . Основные...