aA
Мобильное приложение, фиксирующее близкую дистанцию с больным коронавирусом, установили около 10 тысяч жителей Литвы, говорит глава Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Робертас Петрайтис.
Kaip laikote mobilųjį?
Kaip laikote mobilųjį?
© Shutterstock

"Мы не оценивали число установивших приложение людей в Литве, однако опыт других стран показывает, что его устанавливает около 40% жителей. А то, что на сегодняшний день в Литве его установили около 10 тыс. человек, пока вселяет в нас оптимизм", - сказал Р. Петрайтис на пресс-конференции в пятницу.

Приложение KoronaStopLT работает через связь Bluetooth, которая фиксирует расстояние между устройствами. Приложение можно бесплатно скачать в Google Play и App Store.

Статьи по теме:
В Литве начинает действовать приложение, фиксирующее нахождение рядом с зараженным коронавирусом  (37)

По словам Р. Петрайтиса, человек, у которого выявлен COVID-19, сам должен пометить в приложении, что он болен. Тогда о вероятном контакте будут информированы другие пользователи приложения.

Глава НЦОЗ подчеркнул, что ложные сообщения о заболевании исключены, так как в приложении нужно вводить специальный код, который дает НЦОЗ, этот код действует в течение суток. По его словам, если в течение суток заболевший ковидом не успеет ввести первый код, можно будет обратиться в НЦОЗ и получить новый код.

Как объяснил на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига, приложение не будет следить за местонахождением людей или собирать о них данные.

По словам Р. Петрайтиса, "оценку безопасности приложения дал Национальный центр кибернетической безопасности".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Глава Минздрава рекомендует жителям Литвы без надобности не выходить из дома (75)

Литва считает последние часы перед введением...

Donaldas Trumpas, Joe Bidenas Faustas Latėnas

"Delfi Главное" - из дома: карантин все же пришел, ситуацию в больницах обсуждаем с врачом, выборы в США, запуск БелАЭС и новости коалиции (5)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

О главном для Ингриды Шимоните и будущего правительства Литвы: коронавирус, экономика, белорусы в Литве, США и Россия (45)

В новом выпуске " Delfi Главное " интервью с кандидатом на...

Michailas Žvaneckis Michailas Žvaneckis Michailas Žvaneckis Michailas Žvaneckis Michailo Žvaneckio vakaras

Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий (71)

Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет....

С завтрашнего дня в Литве вводят карантин: эпидемиологи говорят, что это еще не все (51)

С завтрашнего дня в Литве вводят карантин . Основные...

|Maža didelių žinių kaina